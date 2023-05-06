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Блогер показал смог над Новосибирском из иллюминатора самолёта

Блогер показал смог над Новосибирском из иллюминатора самолёта

С высоты город выглядит окутанным туманом. Причина этому – лесные пожары в соседних регионах.Блогер Василий Баранов, прилетевший в пятницу, 5 мая, в Новосибирск, опубликовал в своём телеграм-канале видео пролёта над городом, окутанным смогом.

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