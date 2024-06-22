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Владелец «Чайки»: «Когда был депутатом, меня просили поднять пенсии – с 12 тысяч до 14. Наш народ научился жить на минимум. Купить шарф клуба за 300 рублей – уже накладно»

Владелец «Чайки»: «Когда был депутатом, меня просили поднять пенсии – с 12 тысяч до 14. Наш народ научился жить на минимум. Купить шарф клуба за 300 рублей – уже накладно»

– То, что люди не готовы платить 300-500 рублей за билет, говорит об уровне платежеспособности населения в глубинке? – Я пять лет проработал депутатом регионального законодательного собрания.

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