Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

102 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Стародубцев
    Предлагаю Владимиру Писарскому поработать в поле на прополке 12 часов на недельку или в мехцеху с тем же графиком у с...Писарский о зарпл...
  • Валентин Воробьев
    Дзюба - птица говорун. Играл бы лучше. Или вообще пошел на...«Не считаю слова ...
  • Андрей Солдатов
    Ну что ж, будем ждать. Надеюсь бой будет интересным. Я уже и UFC Fight Pass проплатил ( по подписке огонь, почти бесп...Стерлинг сообщил,...

Дини о расизме: «Футбольная культура напоминает о фильме «Судная ночь». Люди оставляют общественные правила за пределами стадиона. Можно делать что угодно, ведь мы на футболе»

Дини о расизме: «Футбольная культура напоминает о фильме «Судная ночь». Люди оставляют общественные правила за пределами стадиона. Можно делать что угодно, ведь мы на футболе»

Форвард «Бирмингема» Трой Дини высказался о борьбе с расизмом в футболе. «Это не проблема темнокожих, это не проблема азиатов – это всеобщая проблема дискриминации.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх