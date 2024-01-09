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Крымское информационное агентство

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Около 60% крымчан собираются отмечать Старый Новый год

Около 60% крымчан собираются отмечать Старый Новый год

Как оказалось, большинство крымчан планируют отмечать Новый год по старому стилю. Фото: Михаил ГладчукПо результатам опроса в Telegram-канале «Телеграммы иZ Крыма» 58% жителей полуострова будут праздновать Старый Новый год, 36% устраивать застолье в честь него не будут.

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