Около 60% крымчан собираются отмечать Старый Новый год

Как оказалось, большинство крымчан планируют отмечать Новый год по старому стилю. Фото: Михаил ГладчукПо результатам опроса в Telegram-канале «Телеграммы иZ Крыма» 58% жителей полуострова будут праздновать Старый Новый год, 36% устраивать застолье в честь него не будут.