Режиссер Малого театра Житинкин раскрыл последнее пожелание Юрия Соломина

Режиссером и Народным артистом России Андреем Житинкиным газете “МК” было рассказано о последнем спектакле и последнем пожелании коллегам, которое было высказано худруком Юрием Соломиным непосредственно перед тем, как его разбил инсульт.
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