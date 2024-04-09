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В Минкульт отправили требование запретить новый фильм с участием Урганта

В Минкульт отправили требование запретить новый фильм с участием Урганта

Активист Виталий Бородин намерен добиться запрета на показ фильма «Во сне ты плакал».Не выдавать прокатное удостоверение фильму с участием Ивана Урганта – с таким заявлением обратился в Министерство культуры России глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Василий Бородин.

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