Ради этих кадров фотограф провел 117 часов на лютом морозе 0 Каждый год с середины февраля до середины марта в канадском национальном парке Вапуск случается грандиозное событие: полярные медведицы впервые выходят на свет со своими четырехмесячными детенышами.