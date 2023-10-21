Ради этих кадров фотограф провел 117 часов на лютом морозе 0 Каждый год с середины февраля до середины марта в канадском национальном парке Вапуск случается грандиозное событие: полярные медведицы впервые выходят на свет со своими четырехмесячными детенышами.
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