Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поставил задачи по сопровождению создания Особой экономической зоны

В еженедельном совещании под руководством главы Новосибирской области Андрея Травникова приняли участие члены регионального Правительства, руководители областных исполнительных органов государственной власти, главы муниципальных образований региона.
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