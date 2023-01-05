«Звони и благодари маму за подарки!» — требует муж— …После некоторых событий в жизни я вообще стараюсь со свекровью не общаться! – рассказывает двадцатисемилетняя Аделина.
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