Гражданочка

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«Звони и благодари маму за подарки!» — требует муж

«Звони и благодари маму за подарки!» — требует муж

«Звони и благодари маму за подарки!» — требует муж— …После некоторых событий в жизни я вообще стараюсь со свекровью не общаться! – рассказывает двадцатисемилетняя Аделина.

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