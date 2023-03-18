Угадайте, где золото - тест на интуицию

Перед вами находятся 10 сундучков. В 3-х сундучках лежит золото. Ваша задача — угадать в каких именно! Этот экспресс-тест поможет вам узнать, есть ли у вас экстрасенсорные способности или нет? Сконцентрируйтесь и прислушайтесь к своей интуиции.