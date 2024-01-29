Рейтинг WTA. Циньвэнь Чжэн стала №7, Калинская дебютировала в топ-40, Тимофеева – в топ-100

Анна Калинская дебютировала в топ-40, Мария Тимофеева – в топ-100. WTA Singles Rankings Положение на 29 января 2024 Место Теннисистка (страна) Очки 1 (1) Ига Швентек (Польша) 9770 2 (2) Арина Соболенко (Беларусь) 8905 3 (4) Коко Гауфф (США) 7200 4 (5) Джессика Пегула (США) 5705 5 (3) Елена Рыбакина (Казахстан) 5688 6 (6) Онс Жабер (Тунис) 4076 7 (15) Циньвэнь Чжэн (Китай) 3950 8 (7) Маркета Вондроушова (Чехия) 3846 9 (8) Мария Саккари (Греция) 3710 10 (9) Каролина Мухова (Чехия) 3520 12 (10) Алена Остапенко (Латвия) 3028 14 (13) Дарья Касаткина (Россия) 2838 15 (14) Людмила Самсонова (Россия) 2700 16 (17) Вероника Кудерметова (Россия) 2495 19 (23) Элина Свитолина (Украина) 2212 21 (20) Екатерина Александрова (Россия) 2095 24 (31) Жасмин Паолини (Италия) 1760 27 (29) Анастасия Потапова (Россия) 1634 28 (37) Марта Костюк (Украина) 1630 29 (93) Даяна Ястремская (Украина) 1587 30 (50) Линда Носкова (Чехия) 1571 33 (22) Виктория Азаренко (Беларусь) 1471 35 (47) Мирра Андреева (Россия) 1408 38 (75) Анна Калинская (Россия) 1343 42 (46) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1238 50 (57) Анна Блинкова (Россия) 1192 56 (24) Магда Линетт (Польша) 1126 62 (74) Элина Аванесян (Россия) 1049 84 (90) Камилла Рахимова (Россия) 853 100 (170) Мария Тимофеева (Россия) 730 108 (92) Диана Шнайдер (Россия) 685 Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open.