Завод Sollers во Владивостоке перезапустят с партнерами из Китая

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время выступления в законодательном собрании Приморья рассказал о том, производственная линия на автомобильном заводе Sollers во Владивостоке будет запущена в 2023 году совместно с китайскими партнерами.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время выступления в законодательном собрании Приморья рассказал о том, производственная линия на автомобильном заводе Sollers во Владивостоке будет запущена в 2023 году совместно с китайскими партнерами.
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