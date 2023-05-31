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Завод Sollers во Владивостоке перезапустят с партнерами из Китая

Завод Sollers во Владивостоке перезапустят с партнерами из Китая

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время выступления в законодательном собрании Приморья рассказал о том, производственная линия на автомобильном заводе Sollers во Владивостоке будет запущена в 2023 году совместно с китайскими партнерами.

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