Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    Правильно, дебил, ещё и Прибалтику пора забирать назад!Отставной америка...
  • Анатолий
    Ну точно как у хохлов:"А нас то.за ШО??!!"Премьер Японии на...
  • Михаил Васильев
    А Вы ограничьте цены на основные продукты!Глава правительст...

Житель Владивостока заявил о пропаже свыше 5 млн. рублей из ячейки банка

Житель Владивостока заявил о пропаже свыше 5 млн. рублей из ячейки банка

Предприниматель заявил, что лишился миллионных накоплений, хранившихся в депозитарной ячейке банка.Житель Владивостока, по его словам, лишился миллионных накоплений, которые хранил в депозитарной ячейке одного из местных банков на улице Русской.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх