Житель Владивостока заявил о пропаже свыше 5 млн. рублей из ячейки банка

Предприниматель заявил, что лишился миллионных накоплений, хранившихся в депозитарной ячейке банка.Житель Владивостока, по его словам, лишился миллионных накоплений, которые хранил в депозитарной ячейке одного из местных банков на улице Русской.
Предприниматель заявил, что лишился миллионных накоплений, хранившихся в депозитарной ячейке банка.Житель Владивостока, по его словам, лишился миллионных накоплений, которые хранил в депозитарной ячейке одного из местных банков на улице Русской.
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