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Новая короткая программа Аймоза поставлена под музыку из «Пиратов Карибского моря»

Французский фигурист Кевин Аймоз показал отрывок новой короткой программы. Аймоз будет выступать под музыку из фильма «Пираты Карибского моря».

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