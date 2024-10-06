«Алга, Большунов! Татарстан с тобой»: Зеленодольск становится лыжной столицей России

Сенсационную для республиканского спорта новость сообщил во время вчерашнего пресс-тура в штаб-квартиру Федерации лыжных гонок РТ ее президент Ильшат Фардиев: самый титулованный российский лыжник Александр Большунов будет выступать за Татарстан.