«Алга, Большунов! Татарстан с тобой»: Зеленодольск становится лыжной столицей России

Сенсационную для республиканского спорта новость сообщил во время вчерашнего пресс-тура в штаб-квартиру Федерации лыжных гонок РТ ее президент Ильшат Фардиев: самый титулованный российский лыжник Александр Большунов будет выступать за Татарстан.
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