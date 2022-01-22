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Стрелков: Кремль собирается признать республики Донбасса

Стрелков: Кремль собирается признать республики Донбасса

Россия собирается признавать республики Донбасса официально, передаёт корреспондент «Донбасс Сегодня» со ссылкой на заявление в эфире интернет-канала «Рой ТВ» экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, передает корреспондент «Донбасс Сегодня».

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