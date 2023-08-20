В Гатчине мужчина взорвал страйкбольную гранату и несколько раз выстрелил в группу людей: есть пострадавшие

В Гатчинском районе Ленобласти произошел инцидент со взрывом страйкбольной гранаты. Неизвестный бросил боеприпас в отдыхающих в Приоратском парке, а также несколько раз выстрелил из пневматического оружия.
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