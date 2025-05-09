Добровольцы отряда «БАРС-33» получили госнаграды в Херсонской области

Об этом сообщили в Минобороны России. «Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вручил государственные и ведомственные награды добровольцам отряда «Барс-33» группировки войск «Днепр» в Херсонской области», — говорится в сообщении.