Добровольцы отряда «БАРС-33» получили госнаграды в Херсонской области

Об этом сообщили в Минобороны России. «Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вручил государственные и ведомственные награды добровольцам отряда «Барс-33» группировки войск «Днепр» в Херсонской области», — говорится в сообщении.
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