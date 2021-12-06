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В ФМБА назвали коронавирус «тюнингованным»

В ФМБА назвали коронавирус «тюнингованным»

Он имеет естественное происхождение, но в его состав входят несвойственные подобным организмам особенности.

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