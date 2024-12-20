Какие 6 типов вещей всегда нужно стирать наизнанку

Каждый из нас хочет, чтобы любимая одежда служила как можно дольше, сохраняя свой внешний вид. Однако одной лишь осторожности в носке недостаточно — уход за вещами требует внимания даже в процессе стирки.
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