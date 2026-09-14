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Царьград

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В Архангельске в 2026 году введут 146 тыс. кв. м жилья

В Архангельске в 2026 году введут 146 тыс. кв. м жилья

В Архангельске за девять месяцев текущего года застройщики сдали 86 тыс. кв. м жилой недвижимости. Такие цифры в своих социальных сетях привел руководитель городской администрации Дмитрий Морев.

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