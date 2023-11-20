Mash: Трепова хотела совершить покушение на Татарского в Москве

Телеграм-канал Mash сообщает, что террористка Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) планировала подарить начиненную взрывчаткой статуэтку военному корреспонденту Владлену Татарскому (настоящее имя - Максим Фомин) в Москве, а именно во время мартовской лекции в Российском новом университете, однако ее отговорили от этого кураторы.