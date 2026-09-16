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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генменеджер «Тампы» о контракте Кучерова: «Один из лучших игроков всех времен. Предпочли бы договориться уже сегодня, но не удается. Продолжим переговоры о соглашении на многие годы»

Генеральный менеджер « Тампы » Жюльен Брисбуа высказался о ситуации с контрактом нападающего «Лайтнинг»  Никиты Кучерова .

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