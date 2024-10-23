Подросток пронес пневматику в школу в ЯНАО и выстрелил в ногу мальчику

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Подросток принес в школу пневматический пистолет и выстрелил в ногу мальчику, в результате чего тот получил ушиб пальца, сообщили в пресс-службе СУ СК по Ямало-Ненецкому автономному округу.
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