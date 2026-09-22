Россиянам объяснили, почему пораженные плесенью продукты нельзя использовать даже частично

Дело в том, что споры проникают глубоко внутрь продукта, а не остаются только на поверхности Плесень, которую мы замечаем на продуктах, — это только видимая часть проблемы.
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