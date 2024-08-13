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Царьград

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На убийство детей - 20 млн рублей. Главврач назвал бенефициара абортов. Никита Михалков разоблачил

На убийство детей - 20 млн рублей. Главврач назвал бенефициара абортов. Никита Михалков разоблачил

Михалков разоблачил опасную схему. Главный врач указал на бенефициара убийства детей. На аборты одна больница получает до 20 миллионов рублей.

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