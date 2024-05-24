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Глава городского самоуправления поздравил выпускников с окончанием школы

Глава городского самоуправления поздравил выпускников с окончанием школы

Дорогие выпускники! Уважаемые родители и педагоги! От имени депутатов Городской Думы поздравляю вас с праздником последнего звонка! Окончание школы - это важный рубеж в жизни каждого человека, в этот день вы прощаетесь с детством и открываете дверь во взрослую жизнь.

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