Глава городского самоуправления поздравил выпускников с окончанием школы

Дорогие выпускники! Уважаемые родители и педагоги! От имени депутатов Городской Думы поздравляю вас с праздником последнего звонка! Окончание школы - это важный рубеж в жизни каждого человека, в этот день вы прощаетесь с детством и открываете дверь во взрослую жизнь.