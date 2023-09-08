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Ученые: выполнение двух простых упражнений снижает давление не хуже, чем таблетки

Ученые: выполнение двух простых упражнений снижает давление не хуже, чем таблетки

Исследование британских ученых показало, что для снижения повышенного артериального давления достаточно регулярно выполнять два простых изометрических упражнения – «планку» и «стульчик».

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