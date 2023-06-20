Военное обозрение

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Развитие отечественных БПЛА на фоне Спецоперации

Развитие отечественных БПЛА на фоне Спецоперации

"Орлан-10" - один из основных БПЛА российской армии. Фото Минобороны РФ Специальная военная операция в полной мере продемонстрировала потенциал и ценность беспилотных летательных аппаратов разных классов.

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