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«Тихий Ужас» чиновников и олигархов…

«Тихий Ужас» чиновников и олигархов…

AntonBlagin Все ждали «репрессий а-ля 37-й год», с показательными «расстрелами» и публичной «поркой» врагов народа, но, как всегда, ВВП «пошёл другим путём».

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Комментарии
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Светлана Ефименко
теперь сводки будут опубликовывать каждый день о ВОРИШКАХ! пожили и пошиковали в изобилии, а теперь пришел им конец! УРА! но когда выйдут они на свободу найдут выход как устроиться на пристижную работу и будут опять в &quot;шоколаде&quot; жить !
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1 час.
Володя Иванов
А чё, они за границу умотать не могут?
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1 час.
Евгений МакЛауд
миллиард, это мирный договор путина с ворами.
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24 мин.

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