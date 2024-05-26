«Тихий Ужас» чиновников и олигархов…

Светлана Ефименко

теперь сводки будут опубликовывать каждый день о ВОРИШКАХ! пожили и пошиковали в изобилии, а теперь пришел им конец! УРА! но когда выйдут они на свободу найдут выход как устроиться на пристижную работу и будут опять в "шоколаде" жить !