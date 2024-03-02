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В ФРГ надеются вскоре получить результаты расследования слива разговора военных

Власти Германии рассчитывают, что результаты расследования о перехвате разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus будут известны в ближайшее время.

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