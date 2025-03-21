Bloomberg: Франция и Италия задерживают выделение пакета помощи Украине

Геннадий Бережнов

Венгрия «не позволит тратить деньги для дальнейших поставок оружия, так как их используют для продолжения конфликта» и что тут не понятного. О каком мире можно говорить накачивая воюющих оружием. То же самое творит и Трамп направляя оружие Израилю. На "У" о не хочет смертей более, а в Палестине считает возможным. Трамп двуличный, а в возрасте его это сознательное убийство людей, грех несоизмеримый и он будет наказан!