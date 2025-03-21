Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Bloomberg: Франция и Италия задерживают выделение пакета помощи Украине

Bloomberg: Франция и Италия задерживают выделение пакета помощи Украине

Франция и Италия задерживают выделение сокращенного пакета помощи от ЕС для Украины, который составляет €5,4 млрд, он направлен на закупку 2 млн артиллерийских снарядов.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Венгрия «не позволит тратить деньги для дальнейших поставок оружия, так как их используют для продолжения конфликта» и что тут не понятного. О каком мире можно говорить накачивая воюющих оружием. То же самое творит и Трамп направляя оружие Израилю. На &quot;У&quot; о не хочет смертей более, а в Палестине считает возможным. Трамп двуличный, а в возрасте его это сознательное убийство людей, грех несоизмеримый и он будет наказан!
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