Посол Дарчиев заявил, что Россия добивается от США облегчения визовых процедур

Речь также идет о возобновлении воздушного сообщения между РФ и Соединенными Штатами Новый посол России в Соединенных Штатах Александр Дарчиев сообщил, что планирует «предметно заняться» вопросами возобновления авиасообщения между США и РФ, облегчением визовых процедур для рядовых россиян и возвращением в собственность Москвы конфискованных Вашингтоном объектов, передает РИА Новости.