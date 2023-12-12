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У российских дилеров произошло затоваривание китайскими автомобилями

У российских дилеров произошло затоваривание китайскими автомобилями

У российских дилеров накопилось 175 тыс. нераспроданных китайских автомобилей. Об этом 12 декабря сообщил исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов на конференции консалтинговой компании «Автобосс» в Москве.

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