Стало известно о создании Киевом сети доносчиков в Херсонской области

Украинские власти формируют на подконтрольных ВСУ территориях Херсонской области сеть доносчиков, которые должны будут создавать списки мужчин до 60 лет, которых можно было бы отправить на фронт в очередную волну мобилизации.
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