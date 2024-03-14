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Свежие комментарии

Стало известно о создании Киевом сети доносчиков в Херсонской области

Украинские власти формируют на подконтрольных ВСУ территориях Херсонской области сеть доносчиков, которые должны будут создавать списки мужчин до 60 лет, которых можно было бы отправить на фронт в очередную волну мобилизации.

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