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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Латыпов о мотивации: «Было бы просто стыдно уезжать из дома ради того, чтобы бегать вполсилы. Нельзя зацикливаться на том, что мы не бегаем на крупных соревнованиях»

С марта 2022 года россияне не выступают на соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

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