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Аргументы и Факты

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CNN: в США разгорелся скандал из-за утечки данных о поездках Вэнса

CNN: в США разгорелся скандал из-за утечки данных о поездках Вэнса

Скандал с утечкой информации о поездках вице-президента США Джей Ди Вэнса набирает обороты, в сливе заподозрили сотрудника Секретной службы Соединённых Штатов, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

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