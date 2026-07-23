CNN: в США разгорелся скандал из-за утечки данных о поездках Вэнса

Скандал с утечкой информации о поездках вице-президента США Джей Ди Вэнса набирает обороты, в сливе заподозрили сотрудника Секретной службы Соединённых Штатов, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии