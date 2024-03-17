Народные приметы и традиции на день Конона Огородника, который отмечают 18 марта 2024 года Елена ЗимоглядСтаринный праздник восточных славян — Конон Огородник, который отмечается в 2024 году в понедельник 18 марта, наполнен мудрыми погодными приметами, важными традициями, древними поверьями и обрядами.