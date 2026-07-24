Балашихинского отравителя приговорили к пожизненному заключению

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Московский областной суд признал Артема Миссюру виновным в убийстве бабушки и друга детства, а также в покушении на убийство еще семи человек, среди которых были члены его семьи, и в мошенничестве.
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