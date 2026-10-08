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Полиция задержала мужчину, напугавшего 15-летнего школьника ножом

Полиция задержала мужчину, напугавшего 15-летнего школьника ножом

В Ярославле задержали мужчину, который во время конфликта угрожал ножом 15-летнему школьнику .

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