Вместо магнитиков: Астрахань. Ч1

﻿﻿Сейчас июль 2023 года, и Мос.ру предупреждает меня, что в конце месяца отключат горячую воду. (Про Астрахань будет еще, честно говоря) Кажется, мы все так живем, но три года назад, делая ремонт в своей квартире, я решился на две вещи: Водонагревателя в нем не будет.