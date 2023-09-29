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Вместо магнитиков: Астрахань. Ч1

Вместо магнитиков: Астрахань. Ч1

﻿﻿Сейчас июль 2023 года, и Мос.ру предупреждает меня, что в конце месяца отключат горячую воду. (Про Астрахань будет еще, честно говоря) Кажется, мы все так живем, но три года назад, делая ремонт в своей квартире, я решился на две вещи: Водонагревателя в нем не будет.

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Комментарии
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Александр Ляшенко
&quot;я понял, что пора обедать&quot;, &quot;икру я здесь не покупала&quot;  И на закуску фото пальцы с маникюром. Сами решайте кто вёл репортаж, или Сергей Зверев или Кончита Вурс! Ха ха ха!
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