Нобелевский лауреат Робинсон предупредил о катастрофе в Аргентине

Политика, которую реализует президент Аргентины Хавьер Милей, представляет собой утопическую концепцию, которая может привести страну к катастрофе, считает лауреат Нобелевской премии по экономике Джеймс Робинсон.
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