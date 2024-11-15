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Сенатор Епифанова: ИПК для выхода на пенсию в 2025 году составит 30 единиц

Сенатор Епифанова: ИПК для выхода на пенсию в 2025 году составит 30 единиц

Для выхода на пенсию в 2025 году у гражданина должность быть минимум 30 единиц индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).

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Комментарии
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Сергей Ф
Согласен что работать чисто на себя не задумываясь о будущем плохая затея, но к примеру я привык думать на перспективу и часть средств откладывается в долгий ящик и к примеру если склею ласты то останется родственникам, а если чисто по найму то в той ситуации гос-во родственникам покажет кукиш, балансировать в общем надо и думать
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15 час.
Катерина
Вы правы на 100%. Мы с мужем до 90-х оба трудились в любимой педагогической профессии. Успешно трудились. А в 90-е, когда зарплату не платили по полгода, встал вопрос КАК ЖИТЬ… как детей поднимать… На семейном совете было решено, что в свободное плавание отправлюсь я. Скажем так, в 90-е, я честно и праведно (все налоги платила… и в пенсионный тоже) зарабатывала больше мужа в раз пять… При этом я ещё трудилась на производстве посменно. Так удобнее было…. Ну что сказать… Детей я вытащила. А пенсия у меня сегодня 20 тыс. У мужа и у всех моих ровесниц по 27тыс. А мои крутые ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ даже в совокупный доход не вошли.
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14 час.
Сергей Ф
Смысла формировать пенсию тем кому добавили по 5 лет, а в ближайшем будущем ещё добавят нет, иными словами если очень редко болеть и уровень дохода, работая на себя относительно найма выше, то надо на себя, откладывая на будущее и минуя различные отчисления на сфр. Ранее, со старыми сроками вполне бы с Вами согласился, имея неплохой доход по найму, а сейчас увы.
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9 час.

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