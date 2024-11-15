Сенатор Епифанова: ИПК для выхода на пенсию в 2025 году составит 30 единиц

Согласен что работать чисто на себя не задумываясь о будущем плохая затея, но к примеру я привык думать на перспективу и часть средств откладывается в долгий ящик и к примеру если склею ласты то останется родственникам, а если чисто по найму то в той ситуации гос-во родственникам покажет кукиш, балансировать в общем надо и думать

Катерина

Вы правы на 100%. Мы с мужем до 90-х оба трудились в любимой педагогической профессии. Успешно трудились. А в 90-е, когда зарплату не платили по полгода, встал вопрос КАК ЖИТЬ… как детей поднимать… На семейном совете было решено, что в свободное плавание отправлюсь я. Скажем так, в 90-е, я честно и праведно (все налоги платила… и в пенсионный тоже) зарабатывала больше мужа в раз пять… При этом я ещё трудилась на производстве посменно. Так удобнее было…. Ну что сказать… Детей я вытащила. А пенсия у меня сегодня 20 тыс. У мужа и у всех моих ровесниц по 27тыс. А мои крутые ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ даже в совокупный доход не вошли.