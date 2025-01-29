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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джаред Маккейн: «Классно, что меня включили в состав Турнира восходящих звезд, несмотря на травму»

Новичок «Филадельфии» включен в состав Турнира восходящих звезд, несмотря на перенесенную в середине декабря операцию.

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