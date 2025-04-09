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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие морской пехоты Каспийской флотилии в составе группировки войск «Север» эвакуировали мирных жителей села Гуево Курской области и оказали им необходимую помощь

Военнослужащие морской пехоты Каспийской флотилии в составе группировки войск «Север» эвакуировали мирных жителей села Гуево Курской области и оказали им необходимую помощь

Со слов местных жителей, в ходе нахождения формирований ВСУ на территории населенного пункта были зафиксированы случаи мародёрства.

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