РАЙОННЫЙ МАСШТАБ
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РАЙОННЫЙ МАСШТАБ

16 подписчиков

Свежие комментарии

  • Ole Ole
    Браво! ❤️Апексимова посети...
  • Сергей Шендо
    плёнку проявляют. фотографии печатают - жертвы егэНа улице Академик...
  • Людмила
    жаль кисюлю !На улице Маршала ...

Библиотека в Щукине проведет экскурсию по местам боевой славы

Библиотека №243 приглашает всех желающих 12 апреля на пешеходную прогулку «Маршалы Победы» «В рамках краеведческого проекта #ПрочтиРайон гости прогуляются по улицам, носящим имена военачальников Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза А.

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