Библиотека в Щукине проведет экскурсию по местам боевой славы

Библиотека №243 приглашает всех желающих 12 апреля на пешеходную прогулку «Маршалы Победы» «В рамках краеведческого проекта #ПрочтиРайон гости прогуляются по улицам, носящим имена военачальников Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза А.
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