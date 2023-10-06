Филиппо заявил, что избрание Трампа спикером палаты ударит по Зеленскому

Во Франции глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо выразил мнение в социальной сети X, что если бывший президент США Дональд Трамп займет пост спикера палаты представителей, это будет ударом для президента Украины Владимира Зеленского.
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