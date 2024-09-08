Пророссийское подполье сообщило об ударе по ТЦ в Херсоне

Крыша торгового центра в Херсоне, являвшаяся местом запуска дронов ВСУ, была разрушена в ходе точного удара, заявил 8 сентября РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
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