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В Госдуму предложили внести законопроект о запрете алкоголя для лиц моложе 21

В Госдуму предложили внести законопроект о запрете алкоголя для лиц моложе 21

Член Государственной думы Российской Федерации Бийсултан Хамзаев сообщил о подготовке к подаче на рассмотрение нового закона о запрете продажи и употребления алкогольных напитков физическими лицами младше 21.

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