В Госдуму предложили внести законопроект о запрете алкоголя для лиц моложе 21

Член Государственной думы Российской Федерации Бийсултан Хамзаев сообщил о подготовке к подаче на рассмотрение нового закона о запрете продажи и употребления алкогольных напитков физическими лицами младше 21.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии