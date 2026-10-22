Глубокоуважаемый вагоноуважатый! …Каждое ее рабочее утро начинается в три пополуночи — пока приедет в депо, получит у диспетчера путевой лист, пройдет обязательный предрейсовый медосмотр, ознакомится с оперативной обстановкой на линии… И только тогда, осмотрев все системы ва-гона, выводит состав на свой маршрут № 4.